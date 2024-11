Es ist so weit: Am Mittwoch, dem 20. November, wird es für den 32-jährigen Johannes aus Osttirol ernst. In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ auf ATV beginnt für ihn das große Abenteuer der Hofwoche. Doch bevor seine drei Hofdamen endlich vor ihm stehen, sorgt Johannes in den letzten Vorbereitungen für eine Atmosphäre, in der die Herzen der Damen garantiert schneller schlagen werden. Zirbenholz und Lavendel duften im Raum, ein persönliches Gastgeschenk wartet – und auch Johannes wirft sich in sein bestes Outfit.

Einsteigen, einschalten, mitfiebern!

Die erste Dame, die Johannes kennenlernen darf, ist die sportliche, 23-jährige, Fitnesstrainerin Angelina aus Thüringen. Der weite Weg hat sich gelohnt, denn sie ist gespannt darauf, Johannes endlich kennenzulernen. Auf dem Hof angekommen, tauschen die beiden direkt Gastgeschenke aus und es scheint, als verstehen sie sich auf Anhieb. Doch es werden noch zwei weitere Hofdamen im idyllischen Osttirol erwartet – und es bleibt spannend, welche der drei Damen am Ende das Herz des abenteuerlustigen Osttirolers gewinnen wird. Denn auch Gudrun aus Salzburg und Alexandra aus Wien treten ihre Reise in die Bergwelt an – und bringen jede Menge Charme und Spannung mit.