„Wir sind stolz darauf, dass unsere Standler einen Monat lang täglich öffnen“, erklärte Stadtmarketing-Leiter Oskar Januschke bei der Vorstellung des heurigen Programms. Mehr als 60 Veranstaltungen sind in der Innenstadt geplant, darunter Krampusumzüge am 3. und am 6. Dezember, Schlittschuhlaufen für Kinder, der Vereinscup im Lattlschießen und die Krippenausstellung in der Liebburg.

Der mehrsprachige Nachtwächter Hannes Rohracher zieht wieder mit Laterne und Hellebarde am Adventmarkt seine Runden und ist Auskunftsperson und beliebtes Fotomotiv zugleich. Der Krippenbauverein mit Obmann Heinrich Sorko lädt vom 6. bis 15. Dezember zu einer Ausstellung in das Rathaus. Vor 28 Jahren fand der Lienzer Adventmarkt erstmals statt, damals noch am Johannesplatz.

100.000 Besucher und 18.000 Nächtigungen

Laut Zählungen per Telefon besuchen mehr als 100.000 Menschen den Lienzer Advent pro Jahr, der sich unter dem Motto „Einmal wieder Kind sein“ um Tradition und Regionalität bemüht. 18.000 Nächtigungen in der Vorsaison sollen dem Markt zuzuschreiben sein, betonte Januschke auch eine wirtschaftliche Bedeutung für die Region.

Der Adventmarkt hat laut Franz Theurl und Oskar Januschke auch wirtschaftliche und touristische Bedeutung © Christoph Blassnig

Laut TVB-Obmann Franz Theurl unterstützt der Verband die Organisatoren beim Marketing. „Ein großes Lob an die Bürgermeisterin und die Stadt. Wir haben beim Sommerfest einen gemeinsamen Erfolg feiern dürfen und werden unsere Kooperationen noch weiter ausbauen.“

Der Adventmarkt ist „für die Leute in unserer Stadt“

„Ich freue mich sehr auf die ruhige und besinnliche Zeit, die vor uns liegt“, verriet die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Den Adventmarkt veranstalten wir für die Leute in unserer Stadt.“ Und wenn die Verkaufsstände am Hauptplatz wieder geschlossen werden, belebt der Dreikönigsmarkt am Johannesplatz über Neujahr die Innenstadt.

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Ich freue mich sehr auf die ruhige und besinnliche Zeit“ © Christoph Blassnig

Am Adventmarkt nutzen auch wieder Sozialvereine die Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentieren und Verkaufserlöse für ihre humanitären Aktivitäten zu erzielen.

Die offizielle Feier zur Eröffnung findet am Freitag, 22. November, um 14 Uhr vor der Liebburg statt.