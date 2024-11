Vergangene Woche wurden im Landhaus in Innsbruck die jährlichen „Natur im Garten“-Plaketten für Tirol verliehen. Insgesamt erhielten 98 Gärtnerinnen und Gärtner die Auszeichnung, darunter elf im Bezirk Lienz. Die Initiative würdigt Privatgärten, die durch umweltfreundliche Gestaltung Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere schaffen sowie auf künstliche Düngemittel und Torf verzichten. Heimische Pflanzen, bunte Blumenwiesen und Rückzugsorte für Tiere wie Igel, Schmetterlinge und Wildbienen stehen im Fokus.

Mit der Plakette wächst das Netzwerk naturnaher Gärten in Tirol auf 765 an. Tirols Naturschutzlandesrat René Zumtobel lobte das Engagement: „Egal, ob ein mehrere hundert Quadratmeter großer Garten oder die Bepflanzung am Balkon – naturnahes Gärtnern ist für alle möglich.“ Die Initiative, die beim Tiroler Bildungsforum angesiedelt ist, bietet zudem umfangreiche Bildungsmaßnahmen an. Allein 2024 fanden in Tirol 82 Veranstaltungen statt, darunter Seminare zu Gemüseanbau und Workshops zur Baumpflege. Auch Gemeinden können sich der Initiative anschließen, um öffentliche Grünflächen naturnah zu gestalten. Bereits 44 Tiroler Gemeinden haben sich beteiligt und insgesamt 25.000 Quadratmeter Lebensraum für Insekten und Tiere geschaffen.

„Durch viele kleine und große Naturflächen in Gemeinden finden Insekten, Vögel und Igel nicht nur Lebensräume. Naturräume und Schutzgebiete werden durch diese grünen Korridore verbunden und Tiere können zwischen diesen hin und her wandern. Das stärkt die genetische Vielfalt und ist wichtig für ihr Überleben“, sagt Matthias Karadar, Leiter von Natur im Garten. Mehr Informationen und Tipps bietet die Initiative unter www.naturimgarten.tirol.