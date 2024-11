Ein Vierteljahrhundert wird schon darüber geredet. Jetzt könnte es ernst werden. Die Schultzgruppe hat konkrete Pläne für einen Hotelbau direkt im Anschluss an die Talstation der Goldried Einseilumlaufbahn in Matrei. Geplant wird gemeinsam mit der Gesellschaft Carpe Solem Resorts aus Bergheim in Salzburg. So viel wird dazu von der Schultz-Gruppe verraten: „Vorgesehen ist ein Ganzjahresbetrieb mit bis zu 60 Mitarbeitenden. Sobald sämtliche Genehmigungen vorliegen, könnte bereits im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden.“ Die Eröffnung ist für Dezember 2026 geplant. Der Betrieb des Hotels mit 300 Betten in maximal 150 Zimmern erfolgt seitens Carpe Solem.