Ein großes Herz zeigten die Schülerinnen der dritten Klasse der FW/ALW der Dominikanerinnen Lienz. Im Unterrichtsfach „Wirtschaftswerkstatt“ entwickelten und organisierten sie ein Projekt zugunsten krebskranker Kinder und deren Familien. An vier Tagen verkauften sie am am Lienzer Adventmarkt am Stand der „sozial tätigen Vereine“ Produkte wie Kirschkernkissen, Weihnachtsbackwaren und Liköre. Diese wurden von den Schülerinnen selbst hergestellt. Stolze 2373,06 Euro kamen zusammen. Den Reinerlös übergaben die Schüler in Form eines Schecks an Anni Kratzer, Obfrau der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol. „Es ist schön, anderen Menschen Hoffnung und Mut zu schenken. Dafür lohnt sich der Einsatz und das Engagement auf jeden Fall“, so der gemeinsame Tenor der Klasse.