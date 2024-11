Nicht nur die Oppositionsbank ist in der Politik hart. Auch Bürgermeister Raimund Steiner sitzt auf einem harten Stuhl gerade, wenn es ums Geld geht. Das Land hat der Gemeinde Bedarfszuweisungen verweigert – für das Breitband und für den Kauf eines Feuerwehrautos für Huben. Da aber auch in Matrei nicht sein kann, was nicht sein darf, ging man auf Geldsuche. Aus der Patsche geholfen hat die Opposition. Sie hat Wege aufgezeigt, um Breitband-Aufträge finanzieren zu können. Das ist Sachpolitik.