Wer eine Leidenschaft für die rasenden Cracks auf dem Eis hat, der darf sich auf einen besonderen Höhepunkt in Osttirol freuen. Amateure treten gegen Profis an und sorgen für Hochspannung im Stadion – am 7. Dezember in Huben. Die ganz Großen haben sich angesagt, zum 40-jährigen Bestehen des Eishockey-Clubs (UECR) Huben, der Heimatverein des KAC-Verteidigers Clemens Unterweger ist. Und diese Rotjacken aus Kärnten, der österreichische Rekordmeister, haben sich angesagt. Der EC-KAC gastiert demnach erstmals seit 70 Jahren wieder in Osttirol. 1955 spielte der KAC in Lienz zu einem Freundschaftsspiel gegen Cortina d´Ampezzo an.

Clemens Unterweger kehrt auf heimisches Eis zurück

Das bevorstehende Freundschaftsspiel in Huben hat neben dem Vereinsgeburtstag noch einen besonderen Hintergrund: Spenden für zwei lokale, karitative Organisationen werden beim Match unter freiem Himmel gesammelt. „Time ist your life“ und „Mottinger helfen Mottingern“ stehen im Fokus der Veranstaltung. Für die Hubener ist das Aufeinandertreffen mit dem KAC ein historisches Wiedersehen mit dem Bundesligisten. 1988 ist man auswärts gegen ihn in einem Freundschaftsspiel angetreten. Beim Duell im Dezember ist es für die Hubener besonders erfreulich, dass Clemens Unterweger, der vor 16 Jahren das letzte Spiel mit den UECR Huben absolvierte, mit dem EC-KAC auf heimisches Eis zurückkehrt.

Das Hubener Eisstadion wartet auf ein spektakuläres Match © KK/UECR Huben

Die Rotjacken, die am Abend davor noch zum Ligaspiel auswärts bei den Pioneers Vorarlberg antreten, werden am 7. Dezember gegen 16 Uhr in Huben eintreffen, unter der Leitung von Kirk Furey und David Fischer absolvieren sie dann ab 17 Uhr ein kurzes Showtraining. Um 17.45 Uhr kommt es schließlich zum freundschaftlichen Duell. Vereinbart ist eine Spielzeit von zwei Mal 20 Minuten. Für die Klagenfurter wird die Begegnung die erste unter freiem Himmel ausgetragene seit dem EBEL Winter Classic 2015 im Wörthersee Stadion sein. Dem festlichen und karitativen Anlass entsprechend, werden beide Mannschaften eigens designte und angefertigte Trikots tragen, die anschließend versteigert werden.

Clemens Unterweger kehrt mit dem KAC auf heimisches Eis zurück © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Der Ticketverkauf läuft bereits. Eintrittskarten kosten 20 Euro (Vollpreis), 15 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre oder 10 Euro für Kinder bis zehn Jahren. Sie können ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen bezogen werden: Bei der Raiffeisen Matrei und der Raiffeisen-Bankstelle in Huben, bei der Lienzer Sparkasse sowie beim Tourismusverband Osttirol in Lienz.