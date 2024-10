Er hat für gehörigen Wirbel gesorgt, der Bericht der Kleinen Zeitung zur Unterschriftenaktion für den Verbleib von Johanna Ortner als Hüttenwirtin des Anna Schutzhauses am Ederplan. Ortner ließ wissen, dass sie mehrmals mit Kündigung durch den Verpächter, dem ÖTK (Österreichischer Touristenklub) Dölsach mit Obmann Thomas Etzelsberger, konfrontiert worden sei. In die Causa klinkte sich jetzt auch der ÖTK in Wien ein.