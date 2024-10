Der Tourismusverband Osttirol (TVB Osttirol) hat sich für die kommende Wintersaison entschlossen, drei aufstrebende Talente des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) mit einem Kopfsponsoring zu fördern. In Zusammenarbeit mit dem ÖSV konnten vertragliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Osttiroler Nachwuchsathleten Sophia Waldauf, Nicolas Tabernig und Kilian Pramstaller als Werbeträger zu gewinnen. Neben dem Kopfsponsoring werden die Sportler auch in weiteren Werbeaktivitäten des TVB Osttirol eingebunden, um die Region als Skidestination weiter zu stärken. Vor wenigen Tagen trafen sich Kilian Pramstaller und Nicolas Tabernig mit Obmann Franz Theurl, Vorstand Thomas Winkler und dem Marketing-Team im TVB-Haus in Lienz zum Kick-Off der Zusammenarbeit. Sophia Waldauf konnte aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen, arbeitet jedoch intensiv an ihrem Comeback.

Osttirols Hoffnungsträger präsentierten die Marke Osttirol

Slalom-Spezialist Kilian Pramstaller machte in der vergangenen Saison mit mehreren soliden Leistungen im Europacup auf sich aufmerksam. So erreichte er bei den Slalomrennen in Berchtesgaden und Oberjoch jeweils Platzierungen unter den besten 15, was ihm wichtige Punkte im Europacup-Gesamtklassement und Start-Tickets bei den Weltcup-Klassikern Nightrace in Schladming und am Ganslernhang in Kitzbühel sicherte. Für die kommende Saison hat er sich zum Ziel gesetzt, sich weiter im Weltcup zu etablieren und bei nationalen und internationalen Bewerben konstant gute Leistungen zu zeigen.

Das aufstrebende Talent Nicolas Tabernig konzentriert sich auf die Disziplin Riesenslalom und machte in der letzten Saison durch starke Platzierungen im FIS-Rennzirkus auf sich aufmerksam. Besonders erwähnenswert ist sein 7. Platz beim FIS-Riesenslalom in Innerkrems, wo er sich gegen ein starkes internationales Starterfeld behaupten konnte. Auch im Europacup sammelte er erste wichtige Erfahrungen und wird in der kommenden Saison versuchen, sich dort weiter zu steigern.

Sophia Waldauf © KK/Dang-Tran

Sophia Waldauf ist verletzungsbedingt Osttirols Hoffnungsträgerin im Comeback-Modus. Sophia ist schon länger Werbeträgerin des Tourismusverbandes Osttirol. Besonders ihre Trainingsleistungen im Frühjahr 2023 ließen auf einen Durchbruch im Weltcup hoffen. Die 20-Jährige, die in den Speed-Disziplinen (Super-G und Abfahrt) zuhause ist, erreichte bei nationalen Meisterschaften und FIS-Rennen bereits Top-10-Platzierungen. Derzeit arbeitet sie an ihrem Comeback und hofft, bald wieder voll ins Wettkampfgeschehen einsteigen zu können.

TVB Osttirol setzt auf Nachwuchsförderung

TVB-Obmann Franz Theurl zeigt sich erfreut über die Kooperation: „Im Vorstand und auch im Aufsichtsrat wurde es sehr begrüßt, die heimischen Skiathleten unter Vertrag zu nehmen. Wir erwarten uns dadurch eine noch stärkere Positionierung als Skidestination und sind stolz, solche Hoffnungsträger aus der Region zu unterstützen“. Durch die Partnerschaft mit den jungen Athleten will der TVB Osttirol nicht nur den Skisport in der Region fördern, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Unterstützung heimischer Talente setzen.