Bis auf Weiteres sind Bewohner des Dölsacher Ortsteils Görtschach dazu angehalten, Trinkwasser, das sie aus der Leitung beziehen, abzukochen. Es hat Eintrübungen im Wasser gegeben, wegen verunreinigter Quellen durch Regenereignisse. Am Freitag werden noch einmal Proben genommen. Doch es sind nicht alle Häuser des Ortsteiles betroffen. Das stellt Peter Goller, der Obmann der Wassergenossenschaft Görtschach/Gödnach dezidiert klar. Er ist verärgert über die Information, die von der Gemeinde an die drei betroffenen Ortschaften ergangen ist und bei der Kleinen Zeitung gelandet sind. „Mich rufen Hausbesitzer aus München an und fragen was da mit dem Wasser los ist“, sagt Goller. Er fühle sich als Obmann angegriffen. Goller betont: „Die Wasserverunreinigung betrifft nicht das Wasserversorgungsnetz der Wassergenossenschaft Görtschach/Gödnach.“