„Unsere Mitglieder sind das Rückgrat der Bewegung. Jenen mit außerordentlich langer Mitgliedschaft gebührt ein Dankeschön für ihre Treue und Solidarität“, schildert Martin Strasser, Regionalvorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) Lienz.

158 Jubilare wurden für ihre 25-jährige, 40-jährige, 50-jährige, 60-jährige und 70-jährige Zugehörigkeit zur Gewerkschaft geehrt. „Wir stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Deshalb braucht es ein starkes Team, das sich für ein gutes Leben aller Tiroler einsetzt. Deshalb ist es uns ein Anliegen, uns bei jenen zu bedanken, auf deren Rückhalt wir uns immer verlassen können“, so Strasser weiter.

Dem Dank schloss sich auch Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth an: „Diese Mitglieder müssen in einem angemessenen Rahmen ins Rampenlicht gerückt werden. Unsere Jubilare tragen maßgeblich dazu bei, dass wir in der Vergangenheit Verbesserungen erreichen konnten und das werden sie auch in Zukunft tun.“