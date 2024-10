Jedes Jahr organisiert „Grünes Tirol“- der Verband der Tiroler Obst und Gartenbauvereine – im Rahmen des Projektes „Jugend, Schule, Familie“ den Naturwettbewerb „Mein Gartenwunder“. Bereits im Frühjahr konnten sich Interessierte aus Kinderkrippen, Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen sowie Obst- und Gartenbauvereinen anmelden. Das Ziel: Den längsten Kürbis zu züchten. Über 6000 Teilnehmer traten als Einzelpersonen oder in der Gruppe an. Nach der Anmeldung wurden ihnen 15.556 Kürbissamen der Sorte „Langer von Neapel“ und Tipps und Tricks zum erfolgreichen Anbau zugeschickt. „Mit dem Kürbis-Abenteuer wollten wir Kinder nach draußen locken und ihre Begeisterung für den Garten und die Natur wecken“, schildert Projektleiterin Michaela Posch.

Nachdem die Pflanzen den ganzen Sommer lang gehegt und gepflegt wurden, mussten die Ergebnisse Anfang Oktober mittels Bildbeweis eingereicht werden. Es standen drei Wertungsklassen zur Auswahl: „Einzelwertung Kinder“, „Gruppenwertung Kinder“ und „OGV-Mitglied Erwachsene“. Insgesamt wurden 22.443 Zentimeter Kürbislänge eingereicht. Es stellten sich 78 Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen der „Gruppenwertung Kinder“. 190 Kinder traten in der „Einzelwertung Kinder“ an. Zudem versuchten 56 OGV-Mitglieder ihr Glück in der Kategorie „OGV-Mitglied Erwachsene“.

Die Kinder konnten mit dem Gewinner-Kürbis und ihrem grünen Daumen überzeugen © KK/Grünes Tirol

In Osttirol wachsen die längsten Kürbisse

Die Landessieger in der Kategorie „Gruppenwertung Kinder“ kommen aus Osttirol. 140 Zentimeter lang ist der eingereichte Kürbis des Kindergartens Schlaiten. Die kleinen Kürbis-Züchter der Gruppe „Leenchen“ konnten überzeugen. Auch bei den Bezirkssiegern gab es herausragende Ergebnisse aus dem Bezirk Lienz. Hannah Graf von der Volksschule Iselsberg-Stronach überzeugte mit einem 100,8 Zentimeter langen Kürbis in der Kategorie „Einzelwertung Kinder“. In der „Gruppenwertung Kinder“ gewannen die Gruppen „Schmetterlinge“ und „Fische“ des Kindergartens Gaimberg mit einer Kürbislänge von 87 Zentimetern. Manfred Gartner, Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins Nußdorf-Debant erreichte eine Kürbislänge von 107 Zentimetern und so den Bezirkssieg in der Kategorie „OGV-Mitglied Erwachsene“.

Auch im nächsten Jahr haben sie alle die Chance, erneut mit ihrem grünen Daumen zu überzeugen. Das Motto für den Naturwettbewerb 2025 lautet „Wer hat die höchste Sonnenblume?“