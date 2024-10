Am 25. Oktober wird Lienz zur Tanzbühne. Zehn Locations, zehn verschiedene Sounds und ein Ticket, das Zugang zu einer Nacht voller Partyspaß bietet – bei „Lienz tanzt“ bleibt niemand auf seinem Stuhl sitzen. Ab 20 Uhr öffnen die Türen, und ab 21 Uhr bringen internationale DJs die Stadt zum Beben. Ob 80er, 90er, Après-Ski oder Melodic Techno – für jeden Musikgeschmack ist gesorgt.

Im Café Bar Cine X sorgt DJ M2D (Katja Krasavice Tour DJ) mit seinen Beats für Stimmung, während Red Bull 3Style Champion David Delane im Belluno die 90er und 2000er aufleben lässt. Liebhaber der 80er Jahre können im Gösser Bräu bei DJ Fettnan zu Classic-Sounds abfeiern, und Fans von Melodic Techno erwartet in der Becks Sound Bar ein musikalisches Feuerwerk mit Solvane aus Berlin. DJ Gerotto wird das Bierpub Cafe Stöckl mit feinsten Elektro-Beats und aktuellen Chart-Hits ordentlich rocken.

Für Schlagerfans ist DJ Favy im Zick Zack die richtige Adresse, während DJane Ena in der Vinothek die House-Beats zum Beben bringt. Der Celt’s Irish Pub wird zur Retro-Zone, wenn Albi DJ mit „Oldies but Goldies“ die besten Hits der letzten vier Jahrzehnte auflegt. Wer auf Mashups steht, sollte in die Café Bar Zeitlos schauen, wo DJ This is Nuts die Must-Play-Hits der 90er und 2000er spielt. Für die Aprés-Ski-Fans sorgt auf dem zweiten Floor niemand Geringeres als Ivan Fillini für ausgelassene Party-Stimmung.

Aftershow-Party bis zum Morgengrauen

Und wenn die Party um 2 Uhr offiziell endet, geht es im Stadtkeller bei der Aftershow-Party weiter. DJane Ena, Ivan Fillini, Gerotto und DJ Favy sorgen dafür, dass die Feierlustigen bis in die frühen Morgenstunden weitertanzen können. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro – Dolomitenbank-Kunden feiern sogar für nur 10 Euro mit.