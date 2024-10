Die Mitglieder des Kiwanis Club Lienz-Osttirol luden zum 30-Jahr-Jubiläum und zur feierlichen Amtsübergabe im Grandhotel Lienz, Freunde von Süd- und Nordtiroler, Kärntner, Vorarlberger und Schweizer Kiwanis Clubs sowie befreundeten Serviceclubs der Region ein. Past Präsident Anton Bergmann zog ein Resümee über das abgelaufene Clubjahr, erfolgreiche Charityaktionen, Clubaktivitäten und die vergebenen Geldmittel für regionale Hilfsprojekte. Das Präsidentenamt für das Clubjahr 2024/2025 übernimmt Domenik Ebner. Er möchte das Jubiläumsjahr getreu dem Motto „Dem Fröhlichen gehört die Welt, die Sonne und das Himmelszelt“ gestalten. Clubsekretär bleibt Johannes Schwarzer, Peter Kontschieder wirkt als Präsident-elect, Schatzmeister Andreas Thor bleibt ebenfalls im Vorstand. Neu im Vorstand ist Michael Krautgasser als Clubsekretär-Stellvertreter.

Drei neue Klubmitglieder

Im Zuge der Feierlichkeiten wurden drei neue Mitglieder offiziell im Club aufgenommen. Es handelt sich um Christof Schett, Wolfang Mayr und Michael Krautgasser. Als Highlight im kommenden Clubjahr ist ein Benefizabend mit dem bekannten deutschen Comedian Ingo Appelt. Er wird mit seinem Programm „Männer nerven stark“ am 10. Mai 2025 im Stadtsaal Lienz stattfinden. Der Kartenvorverkauf erfolgt ab sofort. Tickets sind bei allen Kiwanis-Mitgliedern oder im Bürgerservice der Stadt Lienz in der Liebburg zu 29 Euro im Vorverkauf erhältlich. Der Erlös dieser Veranstaltung wird zu 100 Prozent in der Region für Kinder, Jugendliche und Familien in Notsituationen verwendet.