Das Helenenkirchl liegt hoch über Oberlienz und Thurn auf 1280 Metern Seehöhe. Es ist das ganze Jahr über ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste. Besonders beeindruckend ist neben der Kirche die imposante, mehr als 500 Jahre alte Linde. Pro Jahr gibt es sechs Wallfahrten zum Helenenkirchl, die von der Gemeinde Thurn gelobt wurden. Tagtäglich kommen die Menschen heute vor allem wegen des idyllischen Platzes, der wunderschönen Aussicht und der mystischen Atmosphäre. Die vielen bemalten Steine rund um die Linde sowie die Kerzen im Vorhof der Kirche zeugen von der großen Beliebtheit dieses Ortes. Auch der Friedensweg, der in zehn Stationen zum Helenenkirchl führt, verläuft über diese Wanderroute und ist gerade in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung. Der Friedensweg, die Kirche und der Platz mit der Linde werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern aus Oberlienz und Thurn liebevoll gepflegt und betreut.

Aufwendige Sanierung ist erforderlich © KK/Franz Troyer

Hangrutsch und weitere Gefahren

Das sehr feuchte Wetter im Frühjahr sowie die Entwaldung der steilen Hänge durch den Borkenkäferbefall haben am Helenenbichl dazu geführt, dass der Weg westlich der Kirche weggebrochen ist und gesperrt werden musste. Anfangs hofften wir, durch Steinschlichtung am Wegfuß den Schaden beheben zu können. Bei Beginn der Grabungsarbeiten stellte sich jedoch heraus, dass diese Arbeiten nicht genügen. Begutachtungen durch Hangsicherungsexperten empfahlen eine Sicherung mit Verankerung des Wegfußes zurück in den Felsen und weiterem Aufbau mit Geogitter.

Dekan Franz Troyer © Christoph Blassnig

Dekan bittet um Spenden

Die veranschlagten Gesamtkosten für die Hangsicherung betragen 52.428,20 Euro. Das Land Tirol, die Diözese Innsbruck, der Tourismusverband Osttirol und die Gemeinden Oberlienz und Thurn haben eine Unterstützung zugesagt. Trotzdem bleiben noch hohe Kosten. Die Pfarre Oberlienz als Eigentümerin des Grundstücks und der Kirche ist finanziell nicht in der Lage, diese hohen Kosten alleine zu tragen. Dekan Franz Troyer: „Um diesen besonderen Platz auch weiterhin zu erhalten und einen sicheren Zugang zu gewährleisten, bitten wir um Ihre Unterstützung bei der Behebung des Schadens.“

Das Spendenkonto des Pfarramtes Oberlienz: AT 17 4073 0000 0004 4300.