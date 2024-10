Der junge Mann war mit zwei Landsmännern im Wildwasserfluss Schwarzach unterwegs gewesen. Aufgrund eines dort verklemmten Baumstammes kenterten zwei der Kajakfahrer. Der 24-Jährige konnte aus seinem Kajak aussteigen, wurde jedoch rund fünf Kilometer mitgerissen, eher er von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen wurde.

Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt blieben erfolglos. Der Deutsche verstarb noch an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit. Seine beiden Kollegen hatten hingegen Glück im Unglück: Ein 31-Jähriger konnte sich aus eigenem aus dem Fluss retten, ein ebenfalls 24-Jähriger aus seinem Kajak aussteigen und sich an einem Baumstumpf in der Flussmitte festhalten. Von dort wurde er von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und verletzt in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Zu dem Unfall war es auf Höhe des Klärwerks in St. Veit gekommen. Im Einsatz standen unter anderem weiters Freiwillige Feuerwehren mit über 50 Kräften und die Wasserrettung Lienz mit acht Mann.