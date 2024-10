Am Sonntag führte eine Polizeistreife Geschwindigkeitskontrollen auf der Felbertauern Straße (B108) in St. Johann im Walde durch. Um 16.15 Uhr wurde ein aus Richtung Lienz kommender PKW mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Eine zweite Polizeistreife hielt das Fahrzeug dann in Matrei an. Dem Lenker des Fahrzeuges – einem 29-jährigen Österreicher – wurde bei der anschließenden Fahrzeug- und Lenkerkontrolle der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.