Die international erfolgreiche Bewegung der „Fuckup Nights“ hat auch Lienz erobert und Geschichten vom Scheitern, Fehler machen und wieder Aufstehen nach Osttirol gebracht. In Kooperation mit Innos GmbH, Junge Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft fand die „Fuckup Nights Lienz #1“ in den Räumlichkeiten der Durst Austria GmbH statt. Die Zeiten, in denen Fehler unter den Teppich gekehrt wurden, sind vorbei. Zumindest bei den „Fuckup Nights“. Bei dieser globalen Veranstaltungsreihe wird das Scheitern als eine wertvolle Lebenserfahrung gewertet. Frank Hess, Daniel Kühbacher und Elke Jung teilten an diesem besonderen Abend in Lienz ihre ganz persönlichen unternehmerischen Geschichten und ermutigten das Publikum, Misserfolge als Sprungbrett für Neues zu betrachten.

Bettine Wenko tourt mit ihrem Format durch das Land © KK/Magdalena Laiminger

Frank-Jürgen Hess, ehemaliger Geschäftsführer der Firma Loacker, erzählte von einem Fehler in der Personalabrechnung, der zu einem langwierigen Konflikt mit dem Betriebsrat führte, und schlussendlich als Präzedenzfall Änderungen des Kollektivvertrages nach sich zog. Daniel Kühbacher berichtete von seinem Startup-Abenteuer, bei dem sein selbstgebauter Fahrrad-Tracker trotz ambitionierter Vision letztlich am zu kurzen Atem des jungen Teams scheiterte. Mutig hat sich Elke Jung ins Abenteuer Unternehmertum gestürzt und die Tiroler Startup Szene mit einem innovativen Tragegurt aufgemischt. Letztendlich fehlte ihr das Unternehmer-Gen und sie legte ihr Gewerbe zurück. Der Abend verdeutlichte: Scheitern ist eine Herausforderung aber nicht das Ende, sondern eine Lernerfahrung und der Anfang von etwas Neuem.

Daniel Kühbacher scheiterte mit Startup © KK/Magdalena Laiminger

Bettina Wenko, Initiatorin und Moderatorin der Fuckup Nights Tirol, erklärte den Erfolg des Formats, mit dem sie bereits seit neun Jahren durchs Land tourt. “Die Resonanz in Osttirol übertrifft unsere Erwartungen. Je mehr Menschen wir mit unseren Geschichten erreichen, desto größer ist die Chance, das Mindset in Hinblick auf eine positive Fehlerkultur zu verändern,” meint Johanna Schachner von der Innos GmbH.

Die Fuckup Nights, 2012 in Mexiko entstanden, sind ein internationales Netzwerk, das Geschichten vom Scheitern, Fehler machen und wieder Aufstehen von Unternehmern auf die Bühne bringt. In über 260 Städten in 62 Ländern verzeichnet die Community mehr als eine Million Zuschauer jährlich. Tirol ist seit 2015 Teil dieser Community und erweitert mit den Fuckup Nights Lienz #1 sein Netzwerk in Osttirol.