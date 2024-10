Seit einer Woche wurde schon spekuliert, ob es demnächst am Nachthimmel wieder mystischen Farbenzauber gibt. Zwei Sonnenstürme, die auf dem Weg zur Erde waren, versprachen Nordlichter. Laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) standen die Chancen dafür gut. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es soweit. Rechtzeitig haben sich die Wolken einer Schlechtwetterfront verzogen. und gegen 22 Uhr ging es in Osttirol los, mit dem Farbenspiel am Himmel. Quer durch den Bezirk war das Nordlicht bis über Mitternacht hinaus zu sehen.