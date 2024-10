Am 21. September stand das Freibadgelände des Dolomitenbades in Lienz ganz im Zeichen der Wasserrettung Osttirol. Mit einem Festakt und rund 200 Ehrengästen, Mitgliedern, Förderern sowie Freunden feierte die Wasserrettung ihr 60-jähriges Bestehen. Ein besonderer Höhepunkt des Tages war die Segnung und Inbetriebnahme des neuen Mannschafts-Einsatzfahrzeugs.

Obmann Christian Burger ließ in seiner Rede die letzten sechs Jahrzehnte Revue passieren und erinnerte an die vielen Meilensteine, die die Wasserrettung zu der unverzichtbaren Institution gemacht haben, die sie heute ist. Besonders betonte er die Eröffnung der neuen, modernen Ortsstelle im Jahr 2020 und die aktuelle Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeugs. „Ein starkes, engagiertes Team steht jederzeit bereit, um Leben zu retten – ob bei Badeunfällen, Kajak-Unfällen, Hochwassereinsätzen oder Suchaktionen in den Gewässern der Region“, sagte Burger mit Stolz. Trotz dieser beachtlichen Leistungen sei die gesamte Arbeit der Wasserrettung ehrenamtlich und 24 Stunden am Tag gewährleistet.

Obmann Christian Burger blickte auf 60 Jahre ÖWR Osttirol zurück © ÖWR/Kramsach

Die Segnung des neuen Fahrzeugs übernahm Pater Martin Bichler. Das bisherige Einsatzfahrzeug, das fast zwei Jahrzehnte im Dienst war, hatte kurz vor der Ankunft des Neufahrzeugs endgültig ausgedient. Die Anschaffung des neuen Fahrzeugs wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren nicht möglich gewesen. Unter anderem hat das Land Tirol 40.000 Euro beigesteuert und der Planungsverband Lienz-Umgebung 15.000 Euro. Auch zahlreiche weitere Institutionen und Unternehmen der Region, wie der Tourismusverband Osttirol, die MBF-Foundation und die Felbertauernstraßen AG, leisteten wertvolle Beiträge. Zudem spendete das Ballkomitee des Borg Lienz den Erlös ihres Schulballs in Höhe von 4.000 Euro. Und auch vom Allgemeinen Sportverband Österreich sind durch den Einsatz des ASVÖ-Bezirksobmannes Georg Nöckler 7.500 Euro überwiesen worden.

Obmann Christian Burger blickte optimistisch in die Zukunft der Wasserrettung: „Wir verfügen jetzt über eine moderne, zeitgemäße Ortsstelle und sind auch hinsichtlich der Geräte und der Ausrüstung gut aufgestellt“. Doch nun gilt es, Budgetsicherheit für den laufenden Betrieb zu schaffen.

Tag der offenen Tür am 20. Oktober

Die Feierlichkeiten sind jedoch noch nicht vorbei. Am 20. Oktober lädt die Wasserrettung Osttirol von 12 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Die Bevölkerung hat an diesem Tag die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Rettungsorganisation zu werfen und das neue Einsatzfahrzeug sowie die Einsatzstelle zu besichtigen.