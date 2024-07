9500 Stunden leisteten die ehrenamtlichen Mitglieder der Osttiroler Wasserrettung im vergangenen Jahr. Grund genug für die Tiroler Sicherheitslandesrätin Astrid Mair die Einsatzstelle der Wasserrettung Osttirol zu besuchen.

Ein großes Thema war die Vielfältigkeit der Rettungseinsätze, wie Obmann Christian Burger und Präsident Meinhard Pargger der Politikerin erklärten. Diese reichen von Unfällen im Wildwasser mit dem Kajak, beim Rafting oder Schwimmen, bis hin zu Einsätzen bei Tauch- Wildwasser- und Canyoningunfällen, Hochwasser- und Badeunfällen sowie Suchaktionen in oder rund um Gewässer. „Wir sind alle ehrenamtlich für die Sicherheit der Menschen 24 Stunden in Bereitschaft,“ brachte es Burger auf den Punkt. Um das zu gewährleisten, sei regelmäßiges Training und die notwendige Schutzausrüstung notwendig.

Wasserrettungspräsident Meinhard Pargger, Sicherheitslandesrätin Astrid Mair und Wasserrettungsobmann Christian Burger bei der Besichtigung der Einsatzstelle © KK/Wasserrettung Osttirol

Lange Warteliste

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Kinder- und Jugendausbildung, in die viel Zeit investiert werde, wie Pargger erklärte. Rund 50 Kinder und 40 Jugendliche werden wöchentlich trainiert und ausgebildet. Über 50 weitere Kinder würden sich bereits auf einer Warteliste befinden. Für Mair leiste die Wasserrettung in Osttirol damit einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit. Deshalb unterstütze das Land die Wasserrettung Tirol jährlich mit einem finanziellen Beitrag, der um 20 Prozent erhöht wurde. Zusätzlich werde für die Anschaffung von Schutzausrüstung ein jährlicher Zuschuss in der Höhe von 50.000 Euro geleistet.

Erfreuliche Nachrichten hatte Mair noch abschließend: Weil man für das mittlerweile 18 Jahre alte Einsatz- und Mannschaftsfahrzeug eine Ersatzbeschaffung brauche und dafür Kosten von 100.000 Euro anfallen, habe das Land Tirol beschlossen, einen Beitrag von 40.000 Euro dazu beizusteuern.