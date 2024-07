Entwarnung gab es noch am Freitag kurz vor Mitternacht für die L 273 Villgratental Landesstraße: Nach heftigen Unwettern mit Starkregen am Freitag musste die Villgratental Landesstraße im Bereich Tiefenbach an der Gemeindegrenze zwischen Außervillgraten und Heinfels nach einem Murenabgang komplett gesperrt werden. Damit war das Villgratental mit den Gemeinden Außer- und Innervillgraten von der Außenwelt abgeschnitten.