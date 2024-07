Dunkle Wolken über weiten Teilen Kärntens, auf die Hitze folgen Unwetter. Nachdem sich bereits gestern schwere Gewitter über Teilen Kärntens entladen hatten, drohen heute erneut schwere Unwetter mit Sturm und Hagel. In Hermagor gab es bereits in den Mittagsstunden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 62 km/h.

Bezirk St. Veit am stärksten betroffen

Gegen 15 Uhr erreichte die Schlechtwetterfront auch Villach, eine halbe Stunde später wurde es in der Landeshauptstadt Klagenfurt ungemütlich - kurz darauf waren Sirenen zu hören. Um 16 Uhr zeigten die Warnkarten der Unwetterzentrale bereits in ganz Mittel- und Unterkärnten die zweithöchste Warnstufe an, der gesamte Bezirk St. Veit sowie kleinere Teile im Bezirk Feldkirchen und das Obere Lavanttal sogar die höchste.

Laut UBIMET liegt derzeit ein umfangreicher Gewittercluster mit mehreren Kernen quer über Österreich. „Die stärksten Zellen ziehen weiterhin über das nördliche Unterkärnten. In Weitensfeld in Kärnten wurden bereits schwere Sturmböen bis 92 km/h gemessen“, in Klagenfurt wurden Spitzen von 70 km/h erreicht. In Kärnten stellen weiterhin Sturm und Starkregen die Hauptgefahren dar.