Ein junger Kärntner ist am Donnerstag bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in der Steiermark ums Leben gekommen: Der 22-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad in Graz auf der Peter-Rosegger-Straße in Richtung Westen unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr der Motorradlenker nicht zu schnell, dennoch verlor der junge Mann aus dem Bezirk Feldkirchen plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr über einen Randstein auf den Gehsteig und stieß gegen eine Straßenlaterne. Zwei weitere Motorradfahrer waren zur selben Zeit auf der Peter-Rosegger-Straße unterwegs und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Die Landespolizeidirektion Kärnten hat unterdessen auf ihrer Facebookseite eine schwarze Schleife veröffentlicht. Denn bei dem Verunglückten handelte es sich um einen Polizeischüler aus Kärnten, der in Graz lebte. Der Unfall ereignete sich außer Dienst.