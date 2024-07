Es ist vor allem die Dankbarkeit der Patienten und ihren Angehörigen, die Valentina Erlsbacher nach jedem Einsatz im Gedächtnis bleiben. „Das gibt einem die Bestätigung, dass man das Richtige tut“, sagt die 23-jährige ehrenamtliche Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz Osttirol. Seit März dieses Jahres hat Erlsbacher außerdem noch die Leitung der Ortsstelle Defereggental übernommen. Zeit für den Rettungsdienst bleibe der Krankenpflegerin in Ausbildung trotzdem genug: „Ich bin sehr strukturiert, es ist alles nur eine Frage der Einteilung.“

Durch Freunde und ihren Onkel kam Erlsbacher vor einigen Jahren das erste Mal mit dem Roten Kreuz und dem Ehrenamt in Berührung. „Sie sind als freiwillige Sanitäter beim Roten Kreuz tätig und haben mir von der Jugendgruppe erzählt. Weil ich anderen gerne helfe und immer einen sozialen Beruf machen wollte, habe ich dann geschaut, ob es mir gefällt“, erinnert sie sich. Als Mitglied der Jugendgruppe hat Erlsbacher bei der Ausbildung des Nachwuchses geholfen: „Ich habe mich als Opfer bei Übungen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Kinder haben mir beispielsweise Verbände angelegt.“ 2020 folgte schließlich die Sanitäter-Ausbildung, seit 2022 sitzt Erlsbacher auch noch im Ortsausschuss.

Ehrenamt geht zurück

Das Wissen, Menschen, die sich in einem Ausnahmezustand befinden, zu helfen, Teil einer Gemeinschaft zu sein sowie das Gefühl von Zugehörigkeit sind Erlsbachers tägliche Motivation, mit dem Ehrenamt weiterzumachen. Trotz ihrer neuen Aufgabe als Ortsstellenleiterin und der beruflichen Ausbildung versucht sie, so oft wie möglich Dienste als Rettungssanitäterin zu machen und weiterhin sich in der Jugendgruppe als Betreuerin zu engagieren. Für die Zukunft des Roten Kreuzes wünscht sie sich, weiterhin viele junge Menschen für das Ehrenamt motivieren zu können. „Ich möchte ihnen zeigen, dass neben dem Beruf genug Zeit für ehrenamtliche Arbeit bleibt, denn wir merken schon, dass das Engagement zurückgeht.“

Ihren Ausgleich findet die 23-Jährige in der Natur, sportelt viel, macht Musik oder verbringt die Zeit mit Freunden und ihrer Familie.