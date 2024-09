Martin Unterbergers Firmenname „Studio SUPERFAST“ ist Programm. Denn schneller als er dürfte kaum jemand Ergebnisse liefern, die dann auch noch überzeugen. Das Design für das heurige Sommerfest in Lienz hat der kreative Kopf genauso aus seinem Computer gezaubert wie die Aufmachung für die Trachtenausstellung von Marianna Oberdorfer im Kulturhaus Sinnron in Dölsach. Und falls irgendwie möglich, vertraut Unterberger bei der Ausarbeitung seiner Entwürfe ausschließlich auf heimische Unternehmen wie Oberdruck, Green Print oder Bluepuma. „Man kennt sich und weiß, was miteinander möglich ist. Das schätze ich sehr.“