Das Traumschiff MS Amadea gibt es wirklich, und nicht nur in der gleichnamigen Fernsehserie, in der Florian Silbereisen den Kapitän des Kreuzfahrtschiffes mimt. Teresa Schneider weiß das mit Sicherheit, schließlich gehörte sie drei Jahre lang zum Show-Ensemble, das auf den Reisen der MS Amadea das Publikum mit Aufführungen in die Welt des Musicals und Theaters entführt. Auf den Weltmeeren übernahm Schneider im Ensemble die Aufgabe des Dance Captains, der beim Musical für das Einstudieren der tänzerischen Bewegungsabläufe zuständig ist.

Die Tänzerin und Luftartistin aus Osttirol zeigte also schon am Kreuzfahrschiff, dass sie hoch hinaus möchte. In ihr reifte zugleich der Entschluss, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Was lag da näher, als gleich eine eigene Tanzschule zu gründen? „Meine Familie hat mich sehr unterstützt. Ich habe tatsächlich vom Traumschiff aus vieles in die Wege geleitet, bevor ich im Sommer des vergangenen Jahres den Kreuzfahrten den Rücken gekehrt habe und vor Ort mit dem Einrichten meiner Schule begann.“

Eine Ausbildung in London und die Rückkehr in die Heimat

Von Anfang an war Teresas TanzArtTirol-Schule, die sich in Leisach in der direkten Nachbarschaft des Schindelmachers Josef Kalser befindet, sehr erfolgreich. Zum Jahresabschluss stellten vor wenigen Wochen 170 Schüler im ausverkauften Stadtsaal ihre Lernerfolge unter Beweis.

Begonnen hat die ausgebildete Musicaldarstellerin ihre Karriere im Kindesalter. Als Fünfjährige meldete ihre Mama die kleine Teresa in der Lienzer Tanzschule Valeina an. Bis zur Matura am BORG Lienz war die Dölsacherin bei Tanz-Wettkämpfen erfolgreich. Nach zwei Jahren Studium im Fach Tanzpädagogik in Wien wechselte Schneider nach London, wo sie ihre Ausbildung mit dem Bachelor of Musical Arts abschloss. Ein Jahr lang unterrichtete sie dann noch in Vorarlberg, bevor die Bühne auf der MS Amadea für drei Jahre ihr Zuhause wurde. Nach ihrer Rückkehr nach Osttirol lächelt die 30-Jährige heute: „Ich bin einfach sehr, sehr glücklich und dankbar, dass alles so gut läuft.“