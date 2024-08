Bis vor zwei Wochen wäre an Erdbewegungen für die beiden Schutzdämme oberhalb des Obergraferhofes in Innervillgraten kaum zu denken gewesen. Es regnete Steine im Minutentakt, und das schon seit einigen Monaten. Erst in den vergangenen vierzehn Tagen hat sich der Hang im Vergleich zu vorher deutlich beruhigt.