Jener Bauer in Innervillgraten, dessen Hofstelle akut von Steinschlag bedroht ist, klopft bei Politikern und Behörden täglich um Unterstützung an. Und Albrecht Ortner beklagt, dass sich nichts tue: „Woche für Woche versuche ich, Hilfe zu bekommen. Ich brauche in meiner derzeitigen Situation Gewissheit, wie es weitergeht. Was nützt mir die Feststellung, dass ich ein Sonderfall bin und deshalb kein Anspruch auf Schadenersatz besteht?“ Ähnliche Naturereignisse würden sich in Zukunft häufen, ist der Vollerwerbsbauer überzeugt. „Die Zuständigen haben doch die Pflicht, auf Schadensereignisse zu reagieren und vorzusorgen.“