Bauer Albrecht Ortner spricht von einer tickenden Zeitbombe, die oberhalb seines Hofes lauert. Es herrscht tatsächlich akute Lebensgefahr im Nahbereich des Obergraferhofes in Innervillgraten, bestätigt auch Otto Unterweger, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) in Osttirol. Vollerwerbsbauer Ortner und seine 86-jährige Mutter mussten deshalb ihren Hof am Abend des 29. Jänner verlassen und sind in ihr Gästehaus gezogen, das nur rund 100 Meter entfernt steht, sich aber außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereiches befindet.