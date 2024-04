Es gibt, bei allem Unglück, zumindest eine gute Nachricht für Albrecht Ortner: Am Dienstagabend hat der Gemeinderat in Innervillgraten in einer außerordentlichen Sitzung einstimmig die Entscheidung getroffen, den Obergraferhof, den der Vollerwerbsbauer gemeinsam mit seiner 86-jährigen Mutter normalerweise bewirtschaftet und bewohnt, durch den Bau zweier Schutzwälle wieder sicher zu machen. Die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) veranschlagt für das Vorhaben mit Kosten in der Höhe von 1,4 Millionen Euro.