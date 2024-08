Im Streit zwischen der Gemeinde Matrei in Osttirol und jenem Grundbesitzer, der auf der einzigen Zufahrtsstraße zum Bretterwandbachgraben ein Gatter aufgestellt hat, verwehrt sich der frühere Langzeitbürgermeister Andreas Köll gegen eine „Altlast-Behauptung“. Wie berichtet, lehnt Otto Unterweger, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV), eine mögliche zukünftige Sperre der Straße ab. Die Gemeinde mit Bürgermeister Raimund Steiner hat vor, den betroffenen Bauern dahingehend zu klagen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel jedoch noch kein Beschluss. Die Oppositionsliste „Gemeinsam für Matrei“ verlangte in der Sitzung eine schriftliche Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung.

„Was soll diese Diskussion?“

Andreas Köll stellt fest, dass von Anfang an nie daran gedacht worden sei, diese Baustraße bzw. diesen Privatweg zu öffentlichem Gut unter Gemeindeverwaltung zu machen, und erst recht nicht, zu einer öffentlich befahrbaren Gemeindestraße. „Wenn Gemeinde- und für die Wildbach erforderliche Fahrzeuge ohnehin ungehindert fahren können, was soll dann diese Diskussion?“, fragt der Altbürgermeister.

Der Grundbesitzer hat auf der einzigen Zufahrt zum Bretterwandbachgraben ein Gatter aufgestellt © KK/Gemeinde Matrei

Ein Gatter „per Schlüssel“ öffnen zu können sei sicherlich zumutbar, betont Köll. „Wobei man bei elektronischen Lösungen nicht einmal aussteigen muss.“ Der Altbürgermeister nennt das Innergschlöss als ein Beispiel, wo die WLV für die Zufahrt im Rahmen von Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen einen (elektronischen) Schlüssel braucht.

Die WLV-Gebietsbauleitung fordere anscheinend eine „Zufahrt ohne Schlüssel“ und damit wohl eine Zufahrtsmöglichkeit für „alle“, wundert sich Köll. Wenn jeder jederzeit in den Bretterwandbachgraben hinauffahren könne, dann komme es erst recht zu gefährlichen Situationen und Behinderungen für die Wildbach- und Lawinenverbauung.