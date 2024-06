Seit ein Uhr in der Nacht rumort es am Mittwoch im Felshang über dem Obergraferhof in Innervillgraten wieder. „Stündlich gehen dort Steinschläge ab“, weiß Hanspeter Pussnig, stellvertretender Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) in Osttirol. Die Bautrupps der WLV haben seit Wochen alle Hände voll zu tun. Meldungen über Bewegungen des Erdreichs erreichen Pussnig im Minutentakt und aus dem gesamten Bezirk. Auch das Debanttal ist aktuell betroffen.