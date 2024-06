Mindestens 1000, vielleicht auch 2000 Kubikmeter Material sind am Samstagabend im Weiler Oberwurzen in der Gemeinde Außervillgraten gegen 18.30 Uhr in Bewegung geraten. Hanspeter Pussnig, stellvertretender Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) in Osttirol, hat die Abbruchstelle noch am gleichen Abend aufgesucht. Ein direkt bedrohtes Wohngebäude wurde daraufhin evakuiert. „Dieses Haus ist direkt gefährdet“, erklärt dazu Pussnig „Durch die Maueröffnungen und Fenster auf der Hangseite könnte Material in das Gebäude eindringen.“