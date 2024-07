Die Opposition in Matrei hält offenkundig nichts von einer Klage gegen jenen Bauern, über dessen Grundbesitz die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) zu ihren Bauwerken am Bretterwandbach zufahren muss. Es gibt keinen anderen Zugang. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag stand die Bevollmächtigung zur Klagsführung und Genehmigung einer Klage auf der Tagesordnung. Auch der betroffene Grundbesitzer war zur Sitzung gekommen und erhielt das Wort, um seine Sicht der Dinge zu schildern.