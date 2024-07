Seit dem Weltmilchtag haben 200 Ortsgruppen der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend (TJB/LJ) ein starkes Zeichen für regionale Landwirtschaft und soziales Engagement gesetzt. Info-Tafeln und Transparente machen im gesamten Bezirk Lienz im Juni und Juli auf die Bedeutung heimsicher Lebensmittel aufmerksam. Parallel dazu erstrahlen die Glasflaschen der Tirol Milch in ganz Österreich in einem speziellen Design der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend. Jede dieser Milchflaschen trägt einen QR-Code, der es ermöglicht, direkt für wohltätige Zwecke zu spenden.

Hilfe für Familien in Not

Wer keine Möglichkeit hat, über den Code zu spenden, für den ist auch ein IBAN des TJB/LJ-Spendenkontos hinterlegt. Die gesammelten Spenden fließen in zwei Projekte: „forKIDSTirol“, das sich für benachteiligte Kinder in der Region einsetzt, und „Bauern für Bauern Österreich“, eine Initiative zur Unterstützung von landwirtschaftlichen Familien in Not.

Die Jungbauernschaft/Landjugend aus Thurn © TJB/LJ

„Es ist toll zu sehen, wie unsere Ortsgruppen mit Leidenschaft und Engagement für das Projekt ‚Kuhle Milch‘ eintreten und damit die Zukunft unserer Region aktiv gestalten. Wenn man im Bezirk unterwegs ist und die kreativ gestalteten Projektplätze sieht, macht einen das sehr stolz“, sagen die Bezirksobleute Birgit Preßlaber und Maximilian Jans.

Wertschöpfung in der Region halten

Mit dem Projekt „Kuhle Milch – Regional denken, Zukunft schenken!“ möchte die TJB/LJ nicht nur die Wertschätzung für regionale Lebensmittel stärken, sondern auch die Gemeinschaft und Solidarität innerhalb der Gesellschaft fördern. „Für uns war es wichtig, den Stellenwert der heimischen Landwirtschaft und damit einhergehend die direkten Zusammenhänge aufzuzeigen – nur durch die Verwendung heimischer Produkte in unseren Küchen bleibt die Wertschöpfung in den Regionen. Somit schließen sich die Kreisläufe. Peripherere Regionen bleiben lebenswert, Arbeitsplätze vor Ort können erhalten werden und Menschen finden ihre Heimatorte weiterhin lebenswert und attraktiv“, so die Landesobleute Jaqueline Traxl und Christoph Pirnbacher zur Vielfältigkeit des Projektes.

Das Projekt läuft bis zum 5. September, dem Tag der Wohltätigkeit. Eine Spende ist unter dem IBAN: AT97 3600 0001 0037 1591 möglich. Weitere Informationen gibt es unter: https://tjblj.at/at/kuhle-milch/