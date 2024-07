Bald ist es wieder so weit: Osttirols Spitzenköchinnen und -köche präsentieren, flankiert von namhaften Gastköchen aus ganz Österreich, ihre sommerlichen Kreationen auf dem Hauptplatz von Lienz. Sie servieren fünf Wochen lang aus den Genusspavillons ausgezeichnete Gerichte aus regionalen Produkten und verbinden damit Regionalität mit raffinierten kulinarischen Kompositionen. Ziel des einzigartigen Genussmarktes „Kulinarische Sommerfrische“, der gemeinsam mit dem Stadtmarketing Lienz entwickelt wurde, ist es, die Region und ihre ausgezeichneten Produkte und Leistungen auf höchstem Niveau zu präsentieren.

Osttirol de luxe fokussiert und stärkt die Bedeutung authentischer, regionaler Produkte und Zutaten und versteht sich als Trendsetter und Plattform für ein Netzwerk zwischen heimischen Produzenten, der Landwirtschaft und der Gastronomie.

28 „Gault-Millau Hauben“, „35 Falstaff Gabeln“, „7 Top Chefs bei Rolling Pin“

Attraktiver Blickfang sind die historischen Biedermeier-Pavillons: ein komplett eingerichteter Küchenpavillon, in welchem man dem „Who is who“ der heimischen Kochelite zuschauen kann, wie sie auf vier Quadratmetern ihre Gaumenfreuden zubereiten. Ergänzend dazu werden an der „Bar de luxe“ erlesene Getränke, feine Weine und ausgezeichnete, prämierte heimische Edelbrände angeboten. Zudem sind heuer auch viele Top Winzer live vor Ort. Die Terrasse direkt neben der Liebburg ist Treffpunkt für Genießer und bietet ein wunderschönes Ambiente mit dem mediterranen Flair des Lienzer Hauptplatzes.

Von Mitte Juli bis Mitte August verwandelt sich der Lienzer Hauptplatz damit zur absoluten „Piazza Gourmet“. Osttirols preisgekrönte Küchenvirtuosen verwöhnen die Feinschmecker mit ihren Gaumenfreuden. Spitzenköche benachbarter Regionen von Kärnten über Südtirol, Nordtirol und Salzburg bereichern das Angebot der „Kulinarischen Sommerfrische 2024“. Die geballte Koch-Elite des längsten Gourmet-Festivals Österreichs vereinigt nicht weniger als 28 „Gault-Millau Hauben“, „35 Falstaff Gabeln“ und „7 Top Chefs bei Rolling Pin“ auf sich.

Reservierungen ab sofort

Um der schwindenden Begeisterung für Gastronomie und Tourismus entgegenzuwirken und bei Jugendlichen Freude für das Koch-Handwerk zu schüren, bietet der Verein Osttirol de luxe Tages-Schnupperpraktika im Rahmen der „Kulinarischen Sommerfrische“ an. Interessierte Mädchen und Burschen können den Spitzenköchinnen und -köchen einen Tag lang am Hauptplatz nicht nur über die Schulter schauen, sondern dürfen auch selbst mit anpacken. Interessierte melden sich ab sofort bei Waltraud Sander unter 0677 6174 8523.