Der mittlerweile vierte Falstaff Streetfood-Guide ist erneut ein Gradmesser für die veränderten Essgewohnheiten. Wenn man so will, ist Streetfood die ideale Antwort auf den vermehrt digitalen Lebensstil: Schnell genossen, aber auch doch zum Verweilen, überall verfügbar und doch ganz traditionell bei den Rezepten. Nicht nur Take-away, sondern auch Restaurants zum Verweilen sind Bestandteil des Guides. In Österreich versammelt der Guide rund 550 Streetfood-Lokale, fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Osttiroler Streetfood hat bei der Bewertung von Falstaff gut abgeschnitten. Drei Einrichtungen gehören zu den besten Adressen in Tirol. Alle Osttiroler Streetfood-Anbieter, die im Guide vorkommen, landeten mit je 92 Punkten tirolweit auf Platz vier. Fabio Kofler von Gaumengaudi überezugte mit Spargel aus Lavant, Parmesan-Polenta und Wildkräuter-Kaspressknödel, was man nicht unbedingt in einen Foodtruck erwartet. „Tagesfrisch wie alles ist auch der Grantenkuchen“, schreiben die Bewerter.

Voll Frische und Kreativität

Mit ihrem Soul Food Bike gelang auch Verena Steiner der Einzug unter die Tiroler Top Ten. „Mitten auf dem Lienzer Hauptplatz macht Verena Steiner die Welt mit ihrem Lastenfahrrad jeden Mittag ein bisschen besser: Müllvermeidung und Nachhaltigkeit sind ein konsequent von ihr verfolgtes Anliegen. Die wöchentlich wechselnden veganen Wraps stecken voller Frische und Kreativität“, stellt Falstaff fest.

Und auch die Pizzeria Kuckuck in Matrei findet sich in der Streetfood-Bewertung. Auszug aus der Bewertung: „Im modern gestalteten Wirtshaus kommen zu Kaffee und Drinks auch kleine Snacks zu Tisch. Hungrige Gäste stürzen sich aber mit Vorliebe auf Pizza aus dem Holzofen, die mit hausgemachtem Teig und großzügigem, gern kreativem Belag – etwa mit Gorgonzola und Birne – zubereitet wird.“