Ein Fasching ohne Krapfen wäre kein Fasching. Der Biss in den luftig-weichen Teig, in gutem Fett herausgebacken und mit fruchtiger Marmelade gefüllt, ist für viele ein Hochgenuss. Auch wenn es durch diverse Trendfüllungen wie Vanillecreme, Nougat, Powidl oder Apfelmus schon viele Abwandlungen des konventionellen Faschingskrapfens gibt – der Renner bleibt der, der mit Marillenmarmelade gefüllt ist. Das Gourmetmagazin Falsstaff hat in den vergangenen Wochen zum Voting für die beliebtesten Faschingskrapfen aufgerufen.