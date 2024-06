Die Regionalstelle der Caritas in Lienz hat zusammen mit dem Bildungshaus Osttirol in deren neue Räumlichkeiten zur alljährlichen Schokonacht eingeladen. Neben einem Impuls von Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb unter dem Motto „Herz ist Trumpf“ sowie einem Konzert der Geschwister Hopfgartner, gab es dank des Engagements der Schülerinnen der LLA-Lienz auch wieder ein Schokofondue. Die Schokonacht in Osttirol wird jährlich für all jene Menschen organisiert, die ehrenamtlich in den Bereichen Pfarre, Gemeinde, Feuerwehr, Chor und so weiter tätig sind, und somit ihren Mitmenschen Hoffnung, Freude und Wertschätzung schenken. Ohne das Engagement von Ehrenamtlichen wäre vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich. Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb, Caritas Bereichsleiterin Gertraud Holzer, Caritas Regionalreferentin Michaela Huber, sowie Bildungshausleiterin Monika Reindl und ihr engagiertes Team freuten sich über zahlreiches Erscheinen und einen gelungenen Abend.