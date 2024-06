Der Fotoday in Mühlbach im Südtiroler Pustertal findet heuer bereits zum neunten Mal statt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Ausstellung für nur einen Tag. In der geschichtsträchtigen Mühlbacher Klause zeigen insgesamt 30 Fotografen aus Süd-, Ost- und Nordtirol einen Querschnitt ihrer Arbeiten. Diesmal mit starker Beteiligung aus Osttirol.

Sieben Teilnehmer aus Osttirol ihre zeigen Werke

Zu sehen sind Landschafts- und Makrofotos genauso wie Menschen- oder Aktaufnahmen. Die Osttiroler Fotografinnen und Fotografen sind Marlies Gliber, Edith Tembler, Judith Mijderwijk, Josef Obertscheider, Günter Bauernfeind, Josef Schraffl und Markus Mayr. Die Aussteller freuen sich auf möglichst viele Besucher aus Osttirol. Geöffnet ist die Ausstellung von 10 bis 20 Uhr.

Für Speis und Trank ist gesorgt. Die Veranstalter versprechen „interessante Einblicke in einer großartigen Kulisse“.