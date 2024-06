Groß war die Freude über einen doppelten Bartgeiernachwuchs in Osttirol im Vorjahr. Sowohl in Prägraten, als auch im Matreier Gschlösstal ist ein Junges geschlüpft und konnte aufgezogen werden. In Prägraten war es das erste Jungtier seit der Bartgeierausrottung vor über 100 Jahren in Osttirol.