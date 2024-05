Sie ist noch ganz druckfrisch, die Bilanz des vergangenen Winters aus Sicht des Tourismus. Und sie sorgt in der Branche durchaus für Freude. 903.492 Nächtigungen wurden von November bis Ende April verbucht. Mehr Übernachtungen gab es nur 2018 – damals waren es 911.673 und 2009 wurden 906.644 Nächtigungen gezählt. In beiden Jahren gab es jedoch noch mehr Betten, als sie heute angeboten werden. Bei der Zahl der Ankünfte (195.074 Gäste besuchten Osttirol) ist das Winterhalbjahr von November 2023 bis April 2024 das stärkste aller Zeiten – noch nie waren so viele Gäste im Winter in Osttirol.