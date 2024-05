Ein reich bebildertes Büchlein mit 100 Seiten gehört ab sofort zu jedem Iseltrail-Package des Tourismusverbandes Osttirol. TVB-Obmann Franz Theurl zeigte sich bei der Präsentation des Druckwerkes stolz, mit Osttirols „Wanderpapst“ Walter Mair einen der wohl profundesten Landschaftskenner des Bezirkes als Autor gewonnen zu haben.

Der Autor beschreibt auf rund 100 Seiten nicht nur die Route an sich, sondern macht auf Naturschauspiele, Kulturgüter und die nächsten lohnenden Rastplätze sowie Nächtigungsmöglichkeiten aufmerksam. Es gibt am Iseltrail in regelmäßigen Abständen Trinkwasserbrunnen, Aussichts-Plattformen und sogar ein Freiland-Klassenzimmer. Jede der insgesamt fünf Tagesetappen ist in vier bis fünf Stunden Gehzeit zu bewältigen. Kinder ab einem Alter von acht Jahren sind sicher unterwegs, weil es bis hinauf zum Gletscherkees keine exponierten Gefahrenstellen gibt.

In Virgen überspannt eine Hängebrücke die 800 Meter lange Iselschlucht © Ruggenthaler

Erstauflage auf 2000 Stück begrenzt

„Wir leben in einem Paradies und es ist mir eine Freude, die außergewöhnliche Flußlandschaft der Isel vom Mündungsstein in Lienz bis zur Quelle im Eis des noch verbliebenen Gletschers zu beschreiben“, schwärmt der Verfasser des neuen Wanderführers. Das handliche Büchlein im A5-Format soll zum Stückpreis von 15 Euro erhältlich sein wird. Die erste Auflage ist auf 2000 Exemplare beschränkt. Auf einigen Fotos im Wanderführer und auf dem Umschlagsbild sind die beiden Enkelkinder des Autors abgebildet.

„Wir entwickeln den Iseltrail beständig weiter“, erklärt Theurl. Nicht nur den Standortbürgermeistern, auch dem heimlichen Iseltrail-Gestalter und Wasserbau-Spezialisten Walter Hopfgartner gingen die Ideen für Erweiterungen nicht aus. Die offizielle Eröffnung des Iseltrails soll am 15 Juni stattfinden.