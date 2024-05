Am Gelände der SES-Spar beim Finanzamt herrscht seit Tagen reges Treiben. Containerteile werden angeliefert und aufgestellt, mit Strom und Wasser versorgt – das Ersatzlokal für das McDonald´s Restaurant in Lienz wächst. Ein ganzes McDonald´s Areal wird dort gerade aus dem Boden gestampft. Wie exklusiv berichtet, müssen Liebhaber des Fastfoods in der Zeit, während das Restaurant im Hofgarten neu gebaut wird, nicht darben. Karl Jurak, der Betreiber von McDonald´s in Lienz, sorgt mit einem Containerdorf weiterhin für Burger, Pommes und Co.