Oberlienz gewinnt zum dritten Mal den Volksschul-Cup

18 Mannschaften von Volksschulen aus ganz Osttirol haben sich zum Raiffeisen VS Cup Fußballturnier 2024 im Römerstadion in Dölsach getroffen. Das beste Team stellte die Volksschule Oberlienz auf, gefolgt von der Volksschule Michael Gamper in Lienz und der Volksschule Lienz Süd. Das Publikum verfolgte gespannt das Turnier. Die jungen Talente demonstrierten ihr Können, angefeuert vom Beifall der Eltern, Betreuer und Cheerleader. Klicken Sie sich durch die Fotoserie.....