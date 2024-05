2018 war für Tirol laut RE/MAX Martkanalyse in puncto Verkaufsmengen das Spitzenjahr mit 715 Einfamilienhausverkäufen. Seitdem sinken die Zahlen Jahr für Jahr. Auch 2023 gingen die Verkäufe um weitere 25,6 Prozent oder um 135 Kaufakte zurück und landen bei 392 Einheiten, gegenüber 2018 ist das ein Minus von 45,2 Prozent. Parallel zu den Mengen gehen auch die Umsatzzahlen zurück. Osttirol reiht sich bei den Rückgängen ein und überschreitet sogar die landesweiten Rückgangszahlen beim Verkauf von Einfamilienhäusern. Im Bezirk sind die Verkäufe um 26,2 Prozent gesunken, was 45 Kaufakte oder Verbücherungen weniger bedeutet als 2022. Nur im Bezirk Imst ist der Einbruch größer.

Dass in Tirol ein Einfamilienhaus im Durchschnitt um 795.394 Euro zu haben ist, ist im Bezirk Kitzbühel fast nicht vorstellbar. Dort mussten Käufer 2023 immerhin 2.520.224 Euro zahlen. Im Bezirk Lienz sind zu diesem Preis sieben Einfamilienhäuser zu bekommen. Bei den Preisen hatte Kufstein die geringste Steigerung. Lienz bleibt zwar der günstige Tiroler Bezirk, überspringt aber dank eines Preispluses von 19,9 Prozent zum zweiten Mal nach 2022 die 300.000 Euro-Marke und landet bei 349.144 Euro.

Im Pinzgau ist es teuer

Im obersten Preisquartil war jedes vierte Einfamilienhaus in Lienz ab mindestens 471.000 Euro zu haben. Im Vergleich dazu: Wenn auch nicht wesentlich, so liegt der typische Einfamilienhauspreis in Spittal immer noch unter 300.000 Euro, nämlich bei 293.856 Euro (plus 8,3 Prozent). Und im benachbarten Pinzgau kostet ein Einfamilienhaus im Schnitt 738.384 Euro (plus 11,6 Prozent). Die Tiroler Bundeslandgrenze für das günstigste Viertel lag 2023 bei 400.000 Euro oder weniger. In Lienz kostete ein Viertel aller Einfamilienhäuser weniger als 205.000 Euro und ist damit im unteren Preisquartil günstiger als sechs niederösterreichische Bezirke (Baden, Bruck/Leitha, Korneuburg, Mödling, St. Pölten Land und Tulln).