Wie hat sich der Energieverbrauch in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Welche erneuerbaren Energieformen gibt es? Und wie kann jede und jeder Energie sparen? Diesen und weiteren Fragen rund um das Thema Energie gingen die Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk Lienz beim „Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE“ (KiERa) auf den Grund. Mit dabei: Schüler der Volksschule (VS) Tristach, Mittelschule (MS) Lienz Nord, VS Grafendorf, BG/BRG Lienz und der MS Egger Lienz.