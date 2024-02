Am Freitag gegen 13.40 Uhr kletterte ein 41-Jähriger aus Deutschland im Zuge eines organisierten Eiskletterkurses im Gemeindegebiet von Kartitsch am „Obstanzer“. Nachdem er gesichert eine Eischraube gesetzt hatte, kletterte er weiter, verlor den Halt und stürzte zirka drei Meter in das Seil. Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung im Knöchel. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mittels Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.