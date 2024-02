Reportage. Der sensationelle Sieg bei den Australian Open rückt in Sexten in den Hintergrund. Die tiefe Trauer nach einem Unfall mit drei Todesopfern aus dem Ort überwiegt. Dem Dorf und auch Jannik Sinner ist da nicht nach Feiern zumute.

Die Luft ist klar, Wolken tanzen angetrieben vom Föhn über die Gipfel der Dolomiten. Von Innichen führt eine schmale Straße nach Sexten. Langläufer begleiten die Autofahrer in der parallelen Loipe in den Ort Sexten. Der Ort, aus dem Italiens neuer Tennis-Superstar stammt. Ein schlicht gehaltenes Transparent begrüßt an der Dorfeinfahrt, es beglückwünscht Jannik Sinner zu seinem Triumph bei den Australian Open. Die Stimmung müsste eigentlich gelöst sein.